PM de Mauá da Serra recupera carga furtada de caminhão

A Polícia Militar (PM) de Mauá da Serra recuperou 570 Kg de carne de frango além de outros produtos que foram furtados de um caminhão. Quatro pessoas foram detidas.

A PM recebeu denúncias informando que uma pessoa em um micro-ônibus estaria vendendo produtos que seriam furtados. Após buscas, o veículo foi encontrado próximo da Colônia Oriente.

Conforme a PM, no micro-ônibus além do motorista estava um outro homem. Com eles a polícia encontrou R$ 1,870. Dentro do veículo os policiais localizaram 57 caixas de frango, que totalizou 570 Kg, quatro fardos de refrigerantes em garrafas, quatro caixas de cervejas em latas e outros dois fardos de refrigerantes em latas.

Os suspeitos contaram para a PM que comparam toda a carga de um casal, que pagaram R$1,700 pelos produtos, que estavam em uma casa.

De acordo com a PM, o casal chegou em um carro e também foi abordado. A equipe foi até a casa deles e encontrou R$ 3 mil e uma serra de corte.

A PM fez contato com a empresa que pertence a carga de frango, e o motorista do caminhão, que ainda não tinha percebido o crime, constatou que o baú do veículo foi arrombado e que várias caixas foram levadas.

Segundo a PM, motoristas que param para descansar em postos, são frequentemente vítimas de furto.

Todos os envolvidos foram levados para a delegacia de Marilândia do Sul e devem responder receptação qualificada.