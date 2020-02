Aulas gratuitas de dança começam nesta quinta-feira em São João do Ivaí

Os interessados em participar no projeto Ritmos, promovido pela secretaria de Assistência Social de São João do Ivaí, estão convidados a comparecer todas as terças e quintas-feiras, a partir das 06h30 da manhã, na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o antigo CEMIC.

As aulas são totalmente gratuitas e serão ministradas pelo dançarino Paulinho, tendo uma hora de duração. O primeiro encontro acontece nesta quinta-feira (13), às 06h30 da manhã, no CEMIC. Vale lembrar que as aulas de ritmos auxilia no emagrecimento, sendo uma ótima atividade física para qualquer idade.