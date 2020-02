Detento suspeito de homicídio em Jardim Alegre morre em Curitiba

O Departamento Penitenciário (DEPEN) confirmou ontem (11) a morte do detento Edivaldo Pedro da Silva, conhecido como "Dodô", no Sistema Prisional do Paraná, em Curitiba. Antes de ser transferido da cadeia pública de Ivaiporã para Curitiba, o detento ja apresentava problemas de saúde.

Dodô havia sido indiciado e preso preventivamente em agosto, pela a morte em Jardim Alegre de Wellington Hereman Dela Torres, 39 anos.Em dezembro, quando se encontrava em liberdade, retornou a prisão através da operação "Liberdade Duradoura" da Polícia Civil, de Ivaiporã.