Prefeito reforça parceria com casal de ciclistas que representa Ivaiporã 

Na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, o prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, recebeu o casal de ciclistas Alessander Sanches (Sandy) e Silvia Nardi Sanches, que representa o município em competições oficiais. O objetivo foi reforçar a parceria nas competições de 2020.

“Uma das prioridades da administração municipal é incentivar as modalidades esportivas, uma vez que ajudam a formar cidadãos e grandes atletas. Nesse aspecto, Ivaiporã se destaca no ciclismo representado pelo casal Alessander e Silvia Nardi Sanches”.

Na temporada 2019, o casal de ciclistas foi campeão Road Race Presidente Epitácio/SP, Serra da Graciosa, Giro Master Londrina (Crono e Resistência), Loanda MTB Ranking Noroeste, Paiçandu MTB Ranking Noroeste, Santa Izabel MTB Ranking Noroeste, Jandaia do Sul MTB Ranking Noroeste, Ranking Noroeste MTB, Paranaense Ciclismo (Montanha, Crono e Resistência); vice-campeão dos GPs de Curitiba, Toledo, Foz do Iguaçu, Corbélia, Copa Oeste e Maringá MTB Ranking Noroeste; 3º lugar no GP de Cascavel; e 5º lugar no Giro Delai Cascavel.



E, em dezembro, disputou o Campeonato Pan-Americano Master de Ciclismo em Maringá – modalidade Estrada, que reuniu alguns dos principais ciclistas masters do continente. A competição contou com a participação de ciclistas brasileiros, argentinos, chilenos e colombianos federados – a partir dos 30 anos.



Segundo Silvia Nardi Sanches as provas deste ano são semelhantes às anteriores. “Mas os desafios são diferentes, porque ganhamos experiência. Mas também envelhecemos. No entanto, o mais importante é representar Ivaiporã nas competições”, comentou a ciclista.

Alessander Sanches, que compete há 12 anos, comentou o incentivo dado pelo prefeito Miguel Amaral, nas competições realizadas em 2019, e afirmou que o mais importante é representar o município. “Afinal, é importante para o atleta ter o nome vinculado à cidade”, defendeu.