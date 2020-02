Cambira inaugura novo CMEI e zera fila de espera para ensino infantil

A Autarquia Municipal de Educação de Cambira (AMEC) zerou a fila de espera do ensino infantil. O objetivo foi alcançado com a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Anice Severino Comar, entregue na semana passada junto com o início do ano letivo.

O novo centro é composta de seis salas sendo uma delas sala do soninho, refeitório, brinquedoteca e área de lazer. O prédio foi totalmente reformado com readequações para atender 120 crianças de 0 a 3 anos.Com a reformulação da unidade, que recebeu investimentos de cerca de R$ 160 mil em recursos próprios, Cambira soma atualmente quatro CMEIs e amplia para 1.150 o número de matrículas nesta fase do ensino infantil. “Era ma preocupação e um sonho realizada da atual gestão”, afirmou o prefeito Emerson Toledo Pires.Segundo ele, essa era uma obra prioritária para o município. “O valor do nosso investimento é a alegria de ver os pais tranquilos enquanto trabalham, em saber que seus filhos estão sendo bem cuidados em um espaço confortável, preparado espacialmente para eles. Não é a gestão do concreto, é a gestão das pessoas”, frisou. O prédio da CMEI foi construído em 1985 na área central do município para abrigar a Secretaria de Saúde e do Bem-Estar Social. Em 2001, o imóvel foi ampliado com a construção de mais uma ala. Em 2015, o prédio foi destinado à Autarquia de Educação e agora readequado e transformado em CMEI. “Cada reforma, cada passo foi importante para atender os anseios da população, conforme a época exigia, passando por essas transformações ao longo dos anos, sendo útil em cada momento da história do município”, afirma o prefeito.

HOMENAGEM

O CMEI leva o nome da servidora Anice Severino Comar. Nice Comar, como era carinhosamente chamada, além de professora, era catequista e, em suas horas vagas, alfabetizava idosos em sua própria residência gratuitamente, demonstrando o amor por sua profissão.A solenidade de inauguração da unidade, realizada na última quarta-feira, foi acompanhada por familiares da professora, bem como por diversas autoridades municipais.