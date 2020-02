Ciclista que representa Prefeitura de Ivaiporã incentiva mães e filhos pedalar juntos

A ciclista Silvia Nardi Sanches, que representa o município de Ivaiporã em competições oficiais, realizou um pedal especial com mães e filhos, na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, na Estrada do Ouro Verde.

O objetivo da ciclista é incentivar a prática esportiva. “Além disso, é necessário respeitar as leis de trânsito, usar equipamentos de segurança e manter a postura correta”, alertou Silvia Nardi Sanches.

Cibeli Berti participou com filho Felipe Berti e aprovou a iniciativa. “O meu filho joga futebol, faz taekwondo e joga tênis de mesa. Agora, incentivo a pedalar. Considero importante porque se trata de uma oportunidade de praticarmos uma atividade juntos”.

“A minha mãe finalmente comprou uma bicicleta para ela. Agora, vamos pedalar juntos, embora não poderei ir quando for pedal distante”, disse que o pequeno ciclista Felipe Berti.

Após ouvir algumas orientações mães e filhos seguiram sentido Estrada do Ouro Verde, onde os pequenos mostraram que as mamães precisam acelerar para alcançá-los.

O prefeito Miguel Amaral disse que é importante apostar no conceito de mobilidade urbana e estimular as crianças a pedalar com segurança – acompanhadas dos pais.