Homem, de 64 anos, solicitou a Polícia Militar de Apucarana após ter sido furtado na sexta-feira (7), em Cambira.

Segundo o relato do idoso à PM, ele estava trabalhando com um trator escavadeira, quando percebeu que haviam furtado duas baterias do maquinário e uma engraxadeira.

A PM investiga o caso.