Prefeitura de Faxinal entrega kit escolar para alunos da rede municipal

A Prefeitura de Faxinal em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, iniciou a entrega dos Kits Escolares de 2020 para os alunos da rede municipal de ensino. A entrega aconteceu manhã desta segunda-feira (10), para os alunos das escolas: Marechal Rondon (Vila Nova); Elza Davantel Cabral; Tancredo Neves; Cecília Meireles; Cenira Gamarros Queiroz e Epitácio Pessoa (Faxinalzinho). Os Centros Municipal de Educação Infantil (CMEIs) também foram contemplados com os kits, que são divididos em 2 categorias, infantil e Fundamental. No total, são 1.800 alunos da rede municipal de ensino contemplados com a ação.

De acordo com a Secretária de Educação, Eliane Felício de Souza Tonin, essa já é uma marca da administração do prefeito Gallo, que tem compromisso com a educação, garantido aos alunos melhores condições para desenvolver o aprendizado.

“Uma grande conquista para os nossos alunos e para suas famílias, que recebem gratuitamente o material necessário para os estudos”, disse Tonin.

A Secretária também comemorou a construção de mais duas salas de aula no Centro Municipal de Educação Infantil — Maria Zenilda Ribeiro (CMEI), que terá capacidade para mais 100 alunos, pré I e pré II, portanto, reduzindo a demanda por vagas na rede municipal.

A entrega do Kit escolar, foi supervisionado pela coordenadora da Educação Infantil — CMEIs, Jucelia Aparecida Souza e pelas coordenadoras do Ensino Fundamental, Maria Rubia Brandão e Daiane Aparecida Sontag.