Escolas de São Pedro do Ivaí se destacam na Prova Paraná

A educação em São Pedro do Ivaí vem se destacando nos resultados da Prova Paraná Mais. Aplicada no ano passado a 131 alunos do 5º ano do ensino fundamental das escolas municipais, a prova revela que o município obteve níveis de desempenho avançados, de acordo com boletim divulgado pelo Governo do Estado e Secretaria de Estado da Educação (Seed) e divulgado pela prefeitura.

Segundo a prefeitura, todas as escolas municipais de São Pedro do Ivaí receberam nível 7 em proficiência em escala que vai de Nível 0 a 10 na área de matemática. Os estudantes foram avaliados nas disciplinas de matemática e português.

No total, São Pedro do Ivaí registrou 99,2% no percentual de participação de alunos. O município alcançou média de 262,3 pontos em língua portuguesa, e 290,4 pontos em matemática, ambas acima das médias registradas no Paraná (227,2 pontos em Língua Portuguesa e 243,5 pontos em Matemática).

“Ficamos satisfeitos com os resultados, os números mostram o comprometimento de todos da comunidade escolar com o avanço da qualidade da educação no município”, valorizou o prefeito José Isalberti.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Esportes, Ivonete Harada, destacou que os resultados são frutos de cooperação e empenho de todos os professores da rede pública municipal, mas ressaltou que o município pode melhorar ainda mais.

“Com os resultados em mãos, vamos analisar novas ações pedagógicas, em parceria com nossos professores e com a Seed, para avançar mais na aprendizagem e na qualidade da educação de nossos alunos”, avalia a secretária municipal de Educação, Ivonete Harada.

Além dos alunos da rede municipal, centenas de estudantes da rede estadual de São Pedro do Ivaí também fizeram as avaliações.