Guardiões das calçadas cobram melhorias em Ivaiporã

A Associação de Engenheiros do Vale do Ivaí (Asseavi) promoveu no final de janeiro um dia de vivência nas calçadas de Ivaiporã para constatar quais os problemas enfrentados pelos pedestres que circulam diariamente pelo passeio público. A campanha ‘Calçada Cidadã’, em parceria com Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-PR), teve início há mais de um ano com objetivo de fiscalizar a situação das calçadas e cobrar melhorias nos locais irregulares.

O diretor de Políticas Públicas da Asseavi, Engenheiro Civil Paulo Otávio Ghizoni, lembrou que o dia de vivência pelas calçadas foi inspirado em uma ação realizada em Curitiba e vai além da questão da acessibilidade. “Mensalmente, um grupo de engenheiros se reúne para discutir o Plano Diretor de Ivaiporã, as calçadas, normas a serem seguidas e os problemas enfrentados pelos pedestres”, destacou. O projeto também realiza apresentações na Apae, instituição que atendem idosos, e promove ações no comércio local como panfletagens.

“É um assunto que envolve a consciência coletiva, pois todos os cidadãos utilizam as calçadas. Como engenheiros, procuramos trazer um pouco de luz nesta importante discussão. Quais são as normas e como tem que ser feita as soluções técnicas pra cada caso. Calçada é um problema muito complexo, envolve aspecto cultural, histórico e também de gestão pública”, comentou.

Segunda a Lei de Inclusão, a responsabilidade das calçadas é do poder público. Mas, Ghizoni afirma que a participação dos engenheiros é fundamental no processo de discussão em busca de melhorias para o espaço comum aos cidadãos. “Somos chamados de guardiões das calçadas. Primeiro, é importante trazer esse problema para a discussão pública e, em um segundo momento, colocar as soluções de forma mais específica no planejamento municipal e das gestões públicas”, destacou.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

O Crea-PR realiza nos dias 20 e 21 de maio de 2020, no Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), em Curitiba, o 6º Seminário Internacional de Acessibilidade, que acontece a cada dois anos. O evento tem o objetivo de ampliar o debate sobre acessibilidade e reforçar a importância de ações transformadoras em benefício da sociedade. Esta edição do Seminário tem como foco a discussão das leis, das normas e das inovações e deve reunir milhares de profissionais de todo o mundo que atuam na área ou interessados no tema, além de autoridades locais, estaduais e nacionais.

O 6º Seminário Internacional de Acessibilidade do Crea-PR contará com a presença de técnicos da área de Engenharia, representantes de cidades que estão fazendo mudanças para melhoria da acessibilidade e empresas que estão investindo em novas tecnologias, para que compartilhem os bons exemplos.