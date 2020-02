Produtores de Jardim Alegre são beneficiados com 350 toneladas de composto orgânico

A Secretaria Municipal de Agricultura de Jardim Alegre distribuiu na semana passada mais de 350 toneladas de composto orgânico para cerca de 100 produtores da agricultura familiar do município.

Conforme a secretária de agricultura, Elizabete Maciel, o composto orgânico foi uma doação para prefeitura por meio da Ambitec de Ortigueira.

“ Recebemos a doação durante uma visita. O transporte para cá foi feito com recursos próprios da Prefeitura no valor de quase R$ 16,5 mil. Como veio para o município só com o custo de transporte, bonificamos os pequenos produtores ligados a fruticultura, horticultura, café e bicho da seda”, relatou Elizabete.

Segundo o técnico agrícola Alex Beletati, da prefeitura de Jardim Alegre, a compostagem de madeira certificada pelo IBD é realizada pela Klabin e Ambitec, empresa que opera a Central de Resíduos. “O pessoal está utilizando muito na agricultura orgânica, substituindo o esterco de gado por este composto”.