Um cadáver de homem foi encontrado ontem (9) em meio a uma plantação de soja na zona rural de São Pedro do Ivaí, nas proximidades da divisa com o município de Kaloré, na Vila Rural do 14.

A Polícia Civil de Jandaia do Sul foi acionada para os levantamentos e abertura de investigação. O cadáver foi encaminhado para o IML de Apucarana para exame de necropsia.

A vítima, o agricultor Ribeiro Fortunato, o "Gaúcho", era morador no Bairro Cambará. O corpo não apresentava sinais aparentes de violência.