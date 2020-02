Rapaz é preso em Jandaia do Sul suspeito de agredir esposa com socos e chutes

Um homem de 26 anos foi preso na tarde deste sábado (08), em Jandaia do Sul, depois de agredir a esposa com socos e chutes. Ele também foi agredido com uma garrafa.



De acordo com o relatório da polícia militar (PM), a mulher estaria com uma criança no colo quando o casal começou a discutir na residência onde moram. Ela contou à polícia que o marido passou a agredi-la com socos e chutes e também teria sido esganada por alguns instantes. Para se defender, a mulher relatou aos policiais que quebrou uma garrafa vazia na cabeça do agressor.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e o casal recebeu atendimentos médicos. Após o atendimento, ambos foram encaminhados para a delegacia da cidade para prestar esclarecimentos.