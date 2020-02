PRF prende idoso por contrabandear agrotóxicos  em Ibiporã

Um idoso de 73 anos foi preso na noite deste sábado (08) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por contrabandear agrotóxicos.

A abordagem aconteceu na BR 369, em frente ao posto da PRF de Ibiporã, por volta das 21:45h.

Diante do nervosismo do condutor, a equipe decidiu realizar uma fiscalização minuciosa no veículo, um fiat pálio, com placas de Assaí, e encontrou um compartimento oculto no painel. Lá dentro, foram encontradas diversas embalagens com agrotóxicos, totalizando 70 quilos da substância.

Segundo o condutor, a substância foi adquirida em Salto del Guayra no Paraguai, pelo valor de U$ 1600, e revenderia na região de Assaí/PR.

Diante dos fatos, foi dada ordem de prisão ao condutor pelo crime de contrabando e a ocorrência encaminhada para a Polícia Federal de Londrina.