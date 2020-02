Dois motoristas são detidos por embriaguez em Faxinal e São João do Ivaí

Policiais militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) registraram duas ocorrências de embriaguez ao volante na noite de ontem (8), nas cidades de Faxinal e em São João do Ivaí.

Em Faxinal, a ocorrência foi registrada na Rua Oscar Vieira após um acidente de trânsito envolvendo um VW Voyage e um Ford Fiesta. Como não havia vítimas e os condutores não apresentavam sinais de embriaguez, ambos aceitaram realizar o teste de etilômetro. Um dos condutores teve o valor aferido 0,40 mg/l e constatado 0,36 mg/l.

Na Rua Pepino João Batista, em São João do Ivaí, o motorista de um Gm/Kadett Ipanema foi flagrado pelos policiais realizando manobras bruscas de frenagem e aceleração com derrapagem e zigue-zagueando na via. O condutor que não possui CNH e também apresentava forte odor etílico. Foi realizado o teste do etilômetro e confirmado índice 0,56 mg/l.