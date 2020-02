PM prende dois suspeitos de tentativa de roubo em Ivaiporã

Dois homens foram presos na manhã de sábado (8), suspeitos de tentativa de roubo na Rua José Cordeiro dos Santos, Vila Nova Porã, em Ivaiporã. Após a tentativa frustrada, a dupla teria retornado a casa da vítima e feito ameaças.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, cerca de duas antes da prisão, os suspeitos estiveram na casa da vítima de posse de uma faca perguntando onde estava o dinheiro. A vítima bateu a porta, pulou a janela dos fundos da casa e um muro, e foi procurar abrigo em um barracão, onde ligou para polícia.

Após o ocorrido, a dupla teria retornado na casa da vítima e passaram a ameaçar o mesmo por ele ter chamado a polícia, sendo que novamente o homem se trancou no banheiro e acionou a PM.

Quando a equipe retornava ao local, encontrou os dois indivíduos com as características repassadas pelo solicitante em via pública, nas proximidades da casa. Foi feita a abordagem e nada de ilícito foi localizado com os mesmos.

Após serem reconhecidos pela vítima, os suspeitos foram conduzidos à 54° Delegacia Regional de Polícia Civil para as medidas cabíveis. Ambos alegaram que passaram a noite bebendo e negaram os fatos.