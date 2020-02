Falta de energia pode causar desabastecimento em Manoel Ribas

A Sanepar informa que o poço que abastece aos moradores de Manoel Ribas ficou sem energia neste sábado (08). Dependendo do horário de retorno da energia, pode faltar água nas regiões mais altas da cidade. Caso isso ocorra, o abastecimento só deve voltar à normalidade após às 19h e será de forma gradativa.



Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.



A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!