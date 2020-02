Convenção de partido gera polêmica em Cambira

Executiva estadual não reconhece encontro que reelegeu presidenteA Executiva Estadual do partido Cidadania23, por intermédio da Comissão Eleitoral, não homologou a convenção municipal da legenda em Cambira, realizada em novembro do ano passado para escolha da nova executiva municipal. Com isso, o diretório está com validade vencida desde o dia 5 de dezembro de 2019 e, por consequência, ficou sem comando e acabou destituído pela Executiva Estadual.



Por ocasião da convenção, os filiados reconduziram na presidência do partido o empresário Aparecido Belini, que vem comandando a sigla há sete anos, ficando o ex-vereador Adenir Crespo como vice-presidente. Cido Belini, que não se conforma com a decisão, está cobrando da Comissão Eleitoral e da Executiva Estadual os verdadeiros motivos pela não aceitação da convenção que, segundo ele, foi realizada seguindo todos os trâmites legais e dentro da melhor lisura possível.

“Eles não têm argumento algum para anular ou desacatar a nossa convenção, a cidade toda é testemunha viva do ocorrido”, argumenta Cido Belini. Ele diz que está pedindo uma posição do deputado federal Rubens Bueno, presidente estadual do partido, e do deputado estadual Tercílio Turini. Ele não descarta a possibilidade de recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para recuperar o partido.

Cido Belini acredita que houve uma manipulação por parte do vereador Toninho Genovez, em conjunto com o coordenador regional Willian Caetano, para tirar o partido do seu comando e, inclusive, passar o para o grupo do prefeito Emerson Toledo Pires (PROS).Willian Caetano afirma por sua vez que a convenção de Cambira não foi acatada em função de ter sido realizada em desacordo com os princípios éticos do partido. Um dos motivos seria o fato de o então presidente Cido Belini estar usando o partido em benefício próprio. Outro foi o fato de ele não colocar na Executiva o vereador Toninho Veronez, detentor de mandato.Além disso, diz, já havia a intenção da Executiva Estadual de promover uma reestruturação do partido, o que deverá acontecer nos próximos dias.