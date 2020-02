Projeto prevê doação de sangue para pagar dívida de estacionamento, em Maringá

Um projeto de lei prevê que motoristas notificados pelo estacionamento rotativo (EstaR) em Maringá, no norte do Paraná, quitem a dívida de até duas notificações por ano com a doação de sangue ou inscrição em cadastro de doador de medula óssea.

Em 2019, o EstaR de Maringá emitiu 215 mil notificações para motoristas que excederam o tempo uso das vagas - média de 589 casos por dia. Desse total, 26 mil notificações não foram pagas dentro do prazo, de dez dias úteis, e viraram multas de trânsito.

A multa por descumprimento das regras de estacionamento rotativo é infração grave, com cinco pontos na carteira e multa de R$ 195,23.

O projeto, de autoria do vereador Carlos Mariucci (PT), foi protocolado na quinta-feira (6) e ainda precisa ser aprovado pelas comissões da Câmara antes de ser discutido em plenário.

Atualmente, a cobrança para cada 1 h de estacionamento no EstaR é de R$ 1,75. A fiscalização do uso das 5,2 mil vagas é feita por 75 orientadores de trânsito.

(G1)