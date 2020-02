Pai e filho são suspeitos de agredir segurança de supermercado, em Jandaia do Sul 

Um segurança de um supermercado foi agredido por dois homens durante uma confusão, na noite de sexta-feira (7), em Jandaia do Sul. Segundo a Polícia Militar (PM), os dois autores das agressões são pai e filho.

Conforme a PM, tudo começou após um dos envolvidos, de 38 anos, estacionar um Fiat Uno na rampa de acesso ao estabelecimento, impedindo a passagem de outros veículos. O segurança pediu para o motorista retirar o Uno do local, momento em que o filho do motorista, de 20 anos, chegou e iniciaram as agressões contra o funcionário do supermercado.

A polícia foi acionada e ao chegar no local flagrou o jovem agredindo o pai dentro do carro, em visível estado de embriaguez. Todos os envolvidos foram encaminhados à sede da 2ª Companhia de Polícia Militar. Uma cópia das imagens gravadas pelas câmeras de segurança também foi cedida à PM pela direção do supermercado.