Rotam flagra motorista dirigindo bêbado no acesso secundário de Ivaiporã

A equipe da Rotam, da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) prendeu na noite de ontem (7) um motorista por embriaguez ao volante. O caso foi registado na Rodovia Municipal Celso Fumio Makita (acesso secundário) de Ivaiporã.

A viatura da Rotam se deslocava para de Jardim Alegre e deparou com um Fiat/Uno com placas de Ivaiporã que transitava pela rodovia em zig-zag, entrando na frente de veículos que vinham no sentido contrário, além de sair fora da via por diversas vezes.

Foi feita a abordagem e oferecido teste de alcoolemia ao motorista, sendo aferido 0,90 miligramas de álcool por litro de ar expelido, caracterizando crime de transito.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao motorista que foi encaminhado a 54° DRP para as providencias cabíveis. O veículo foi recolhido ao pátio da 6ª CIPM, e foram lavradas as notificações de transito.