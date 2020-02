Duas casas são alvo de furto na cidade de Ivaiporã

A Polícia Militar (PM) registrou dois furtos a residências na sexta-feira (7), em Ivaiporã. Um deles no centro da cidade, outro na Vila João XXIII.

Na Av. Minas Gerais a vítima chegava na casa dela por volta das 21 horas quando viu um homem um homem moreno, de baixa estatura, vestindo apenas bermuda pulando o portão. Além de levar um talão de cheques do Sicredi e quebrar uma televisão 32'' polegadas, o ladrão também danificou o motor do portão, a cerca elétrica e aproximadamente 10 telhas da casa.

Na Vila João XXII, o morador da Rua Júlio Guerra saiu da residência no dia anterior por volta das 17h15 e ao e retornar ontem por volta de 1 hora encontro o vidro da janela e cadeado quebrados. A casa estava toda revirada e com roupas pelo chão. A vítima deu falta da carteira com dinheiro, documentos pessoais e cartões de crédito que estava dentro de um guarda-roupa.