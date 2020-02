Assaltantes rendem motorista e roubam caminhonete na estrada do Alecrim

Um homem teve a caminhonete Ford Ranger branca roubada na madrugada de ontem (7), por volta das 2 horas, na estrada do Alecrim, em Ariranha do Ivaí.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima conduzia o veículo pela estrada do Alecrim sentido ao município de Ariranha do Ivaí quando percebeu que estava sendo acompanhado por um Vectra preto.

Ao chegar na rodovia Nelson Petrassi foi abordado por um GM Cruze. Três assaltantes armados desembarcaram de um dos veículos e deram voz de assalto. Na sequência os marginais fugiram levando a caminhonete em direção ao trevo da PR 466.