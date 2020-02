Câmara de Cambira lança edital para concurso público com três vagas

A Câmara Municipal de Cambira lançou concurso público destinado ao provimento de três vagas existentes mais formação de cadastro reserva. Das vagas dispostas neste certame, encontram-se os seguintes cargos e seus respectivos níveis de escolaridade:

Nível Superior: Advogado (1); Contador (1);

Nível Fundamental Completo: Auxiliar de Serviços Gerais (1).

Caso selecionado, o candidato deve atender a uma carga horária de 20 a 35 horas semanais e fazer jus à remuneração entre R$ 1.045,00 e R$ 3.300,96.

As inscrições devem ser efetuadas, via Internet, a partir das 10 horas do dia 20 de fevereiro até 17 horas do dia 13 de março de 2020. A taxa é de R$ 50,00 a R$ 120,00 e a isenção pode ser solicitada no prazo de 17 a 19 de fevereiro.

De acordo com os critérios estabelecidos, a avaliação composta por prova objetiva e prova de títulos (para os cargos de Nível Superior). Todos os cargos possuem conteúdo programático das disciplinas de conhecimentos gerais, língua portuguesa e matemática.

O prazo de validade do presente concurso é de até dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, prorrogável uma vez, por igual período.

Para obter mais informações e estar a par de eventuais alterações, confira o edital.