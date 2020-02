Servidora de Manoel Ribas pede para população não visitar Ivaiporã e gera polêmica

Uma servidora pública de Manoel Ribas causou polêmica após vazamento de áudio em que ela pede para a população não visitar Ivaiporã, por causa da epidemia de dengue. Na última atualização divulgada, o município confirmou quase 700 casos da doença.

No áudio, a mulher diz que está transmitindo um recado da comissão de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manoel Ribas e pede encarecidamente que a população da cidade evite ir para a cidade vizinha.

"Bom dia gente. Quero transmitir para vocês um recado da comissão de saúde de Manoel Ribas, da Secretaria de Saúde de Manoel Ribas, que pede para vocês de maneira alguma, a não ser que seja um caso extremo de vida ou morte, vá para Ivaiporã. Evitem ir para Ivaiporã o máximo possível. Ivaiporã já tem 700 casos de dengue confirmados. Se puderem evitar, evitem. Se não tiver outro jeito, outra maneira e tiverem que ir, usem calça jeans, camisa de manga longa, repelente, tanto em vocês quanto no carro, porque dependendo onde vocês estacionarem o mosquito entra no carro e vocês acabam trazendo para Manoel Ribas. Então peço encarecidamente para que tomem todos os cuidados necessários, porque Ivaiporã já está em caso de epidemia muito grave e aqui no município nós ainda não temos. Então se puderem evitar, por favor evitem", conclui a servidora que não se identifica.

Ouça o áudio completo:

A prefeita de Manoel Ribas, Bete Camilo, emitiu um comunicado sobre o ocorrido e afirmou que o áudio diz respeito a uma opinião pessoal da servidora. Clique aqui e leia a nota na íntegra.