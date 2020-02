IFPR realiza sorteio de vagas remanescentes, no campus de Ivaiporã 

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) realizará na próxima segunda-feira (10/02), sorteio público de vagas remanescentes, no campus de Ivaiporã. As vagas são destinadas à candidatos que concluíram o Ensino Médio e desejam ingressar em curso de nível superior.



São ofertadas 9 vagas para Bacharelado em Sistema de Informação, 31 para Licenciatura em Física e 33 para Tecnologia em Agroecologia.

Os interessados devem levar no dia do sorteio toda a documentação prevista no edital.

Clique aqui e acesse o edital.