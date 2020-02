Prefeitura de São João do Ivaí define área para construção do novo cemitério

A construção de um novo cemitério é uma das demandas mais urgentes existentes em São João do Ivaí, visto que o único existente na cidade está completamente lotado. Após um longo período de estudos ambientais para que as exigências dos órgãos competentes fossem atendidas, o município conseguiu definir uma área.

O terreno medindo mais de 14.500 m² pertence a família Sartori, e está localizado atrás do Auto Posto do Carmo, na saída para São Pedro do Ivaí. A Câmara de Vereadores participa do processo, discutindo as proposições e dando parecer pela legalidade do acordo e da desapropriação da área.

Segundo o prefeito, Fábio Hidek Miura, o projeto do novo cemitério está entre as prioridades para o orçamento desse ano. “Não tem como adiar mais essa questão. O cemitério atual está lotado, não tem mais o que fazer. É preciso garantir um novo espaço para que nossa população possa sepultar seus familiares, sem qualquer tipo de empasse. Executivo e legislativo concentram forças nesse momento para que esta questão seja resolvida”, afirma o gestor.

O novo cemitério será construído na continuidade da rua Belo Horizonte (que passa em frente ao Ginásio de Esportes, no Jardim Ivaí. O projeto ainda está sendo discutido, mas o espaço será totalmente murado e terá infraestrutura interna, como ruas e calçadas para a organização dos jazigos.