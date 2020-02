Jovem de Cambé desaparece em Arapongas e mobiliza polícia

Um mistério envolve o desaparecimento de um jovem morador de Cambé, que teve o veículo encontrado abandonado às margens da PR 44 em Arapongas na manhã da última quinta-feira (06). Felipe Braune França, de 32 anos, enviou uma mensagem para o celular de um amigo, por volta das 6h40 da manhã de ontem, com um pedido de socorro e sua localização. Depois disso, desapareceu e não voltou a fazer contato.

A polícia militar de Arapongas foi acionada para comparecer até o local indicado pela mensagem do rapaz, no km 17 da 444, porém somente o veículo dele, um Renault Logan, foi encontrado, ainda com a chave na ignição e com o rádio ligado. Foram realizadas buscas no local, porém ninguém foi encontrado. O carro foi levado ao pátio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Rolândia.



Jéssica Paula de Araújo, amiga do rapaz desaparecido, e moradora do mesmo condomínio da família dele, contou que Felipe fazia corridas por um aplicativo de vez em quando. Ela acredita que ele possa ter saído para atender a um chamado. “Não sabemos ao certo o que aconteceu, nem se ele estava sozinho. Como ele fazia corridas por aplicativo, imagino que ele possa ter saído para atender alguém, mas não sabemos ao certo. Estamos reunindo amigos, junto com o irmão dele, para fazer buscas em Arapongas e naquela região”, contou.



De acordo com a amiga, o rapaz mora com os pais e não tem inimizades. “O Felipe é super tranquilo, não tem vícios e frequenta a igreja. Estamos tentando poupar o máximo possível a família, que está sofrendo muito com a falta de notícias”, disse.

Se alguém tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Felipe Braune França pode ligar para o 190 da polícia militar.