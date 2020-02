Carro capota em Ivaiporã durante buscas por moto furtada

Três pessoas tiveram ferimentos leves após capotamento de um Monza vermelho na madrugada de ontem (6), em Ivaiporã. O acidente aconteceu na Rua Sertaneja esquina com Rua Ceara, as vítima, dois homens e uma mulher estavam em busca de uma motocicleta furtada.

O motorista do Monza relatou aos policiais que estavam em buscas por uma motocicleta, que tinha acabado de ser furtada em frente a uma quitinete na região central da cidade. Quando transitavam pela Rua Sertaneja ele perdeu o controle do veículo que capotou e caiu um campo de futebol no final da via.

Não foi possível gerar o alerta de furto naquele momento, visto que o proprietário da motocicleta não sabia informar a placa.