Motociclista morre atropelado por caminhão em São Pedro do Ivaí

Acidente de trânsito registrado no final da tarde de ontem (06), tirou a vida de um motoqueiro na zona rural de São Pedro do Ivaí. Segundo informações a vítima identificada como Paulo Kraker voltava de uma pescaria, ele teria caído com a moto e foi atropelado por um caminhão.

O acidente aconteceu em uma estrada rural próximo ao setor 15 da Fazenda Barbacena, próximo ao Distrito de Marisa. Equipes de socorristas e da polícia foram até o local, mas a vítima já estava sem vida.

O corpo foi recolhido ao IML de Apucarana. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia.





* Com informações Canal HP