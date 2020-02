Projeto Ivaiporã Cidade Viva reinicia segunda-feira 

A Prefeitura de Ivaiporã retomará o projeto Ivaiporã Cidade Viva, por meio dos Departamentos Municipais de Cultura e de Esporte e Lazer, na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, após o período de férias.

As aulas são ministradas pela personal trainer Sabryna Trasserre, em Ivaiporã, e nos distritos do Alto Porã, Santa Bárbara e Jacutinga. Na segunda-feira, dia 10, haverá aula de ritmos às 14h30 na quadra do distrito do Alto Porã.

Na terça-feira, dia 11, a personal trainer Sabryna Trasserre dará aula de ritmos às 14h00 na Associação dos Moradores do Jardim Iporã e, às 15h30, na quadra do distrito do Santa Bárbara.

Na quarta-feira, dia 12, a aula de ritmos será às 14h30 no salão da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes do distrito do Jacutinga e, às 19h30, no Centro Cultural da Melhor Idade no Parque Ambiental Jardim Botânico.

Na quinta-feira, dia 13, a personal trainer Sabryna Trasserre terá encontro com os alunos, às 14h30, no Posto de Saúde da Vila Monte Castelo.

O projeto Ivaiporã Cidade Viva, lançado pelo prefeito Miguel Amaral, em 2018, consiste em ofertar aulas de ritmos gratuitas à população. As aulas acontecem em 6 localidades – uma vez por semana. O grande intuito do projeto é fazer com que as pessoas iniciem alguma atividade física.

“Ouvi vários relatos de alunas com problemas de saúde física ou mental, que tiveram ganhos por conta do projeto. As pessoas iniciam e acabam associando outras atividades físicas durante a semana, como a caminhada, e também aliam à reeducação alimentar. Ou seja, várias alunas tiveram perda de peso”, comentou a diretora do Departamento Municipal de Cultura, Amanda Rafael, acrescentando que o projeto Ivaiporã Cidade Viva proporciona vida saudável, interação social e alegria, por meio da dança.