4º Encontro de Mulheres de Ivaiporã será  dia 12 de março

No dia 12 de março, será realizado o 4º Encontro de Mulheres de Ivaiporã, às 13h00, no salão da Paróquia Santíssima Mãe de Deus, onde haverá palestra com a escritora Helda Elaine, que abordará o tema “Mulheres na TPM - Transformação para Melhor”.

O evento envolverá recepção aos participantes, palestra, entrega de brindes e momento de descontração. Além disso, assim como foi em anos anteriores, será entregue um kit break - lanche da tarde.

O 4º Encontro de Mulheres é realizado pela Prefeitura de Ivaiporã, Acisi Mulher, Sebrae, Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, Emater, Seab, Comissão da Mulher Advogada, Associação de Rotarianos de Ivaiporã e Câmara da Mulher Rural – com apoio Sicredi.

O Encontro de Mulheres foi criado, em 2017, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado anualmente no dia 8 de março. De acordo com a diretora de do Departamento Municipal de Cultura, Amanda Amaral Rafael, anteriormente, a Câmara da Mulher Rural e a Emater faziam um encontro de mulheres com foco na mulher do campo.

“A partir de 2017, a Prefeitura de Ivaiporã reuniu várias representantes de grupos de mulheres do município e idealizou um grande evento envolvendo cerca de 1.000 mulheres anualmente, tais como donas de casa, mulheres do campo, empresárias, mães e aposentadas”, explicou a diretora do Departamento Municipal de Cultura, Amanda Amaral Rafael.