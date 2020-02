Prefeitura de São João do Ivaí licita  construção de portal turístico

A licitação na modalidade de tomada de preço foi realizada nessa semana pela prefeitura de São João do Ivaí, para contratação da empresa que executará as obras de construção do portal turístico da cidade. A obra será realizada com recursos federais na ordem de pouco mais de R$ 220 mil.

As empresas concorrentes têm até cinco dias para apresentar algum recurso que possa desqualificar a empreiteira vencedora, mas a administração acredita que não haverá impedimentos e que as obras devem começar nos próximos dias. “É um recurso que vem através do turismo para que possamos revitalizar as entradas da cidade, além de fixar uma identidade visual”, destaca o prefeito, Fábio Hidek Miura.

Vale destacar que o recurso já vem especificado para a obra de turismo, não sendo possível destiná-lo para outros fins. “Tem pessoas que podem não concordar com a construção do portal, argumentando que existem outras prioridades. Mas, entretanto, é importante explicar que este recurso é do turismo. O município teve oportunidade de requerer esta obra, então fomos atrás de preencher todos os requisitos. Não podemos negar recursos, ainda mais sabendo que o portal será um grande convite para as pessoas conhecerem São João do Ivaí”, declarou Hidek.

O portal será construído às margens da PR-082, no trecho de quem vem de Lunardelli para São João do Ivaí, a cerca de 1 km da cidade.