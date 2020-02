Suspeito de roubar caminhonete é baleado por PM da reserva, bate carro e morre, em Londrina

Um homem suspeito de roubar uma caminhonete foi baleado por um policial militar da reserva, tentou fugir, mas bateu o carro e morreu, em Londrina, no norte do Paraná, na noite de quarta-feira (5).

Um outro homem suspeito do assalto fugiu, de acordo com a Polícia Militar (PM).

A ocorrência começou no estacionamento de um supermercado, na Avenida Tiradentes, quando os dois suspeitos deram voz de assalto ao dono de uma caminhonete. De acordo com a PM, a vítima do roubo reagiu e entrou em luta corporal com os dois.

Segundo a PM, um policial da reserva que estava próximo ao local deu voz de abordagem, mas os suspeitos não obedeceram e o policial atirou contra eles.

A PM informou que os suspeitos, mesmo feridos, conseguiram fugir do local com a caminhonete roubada.

Fuga

Algumas quadras adiante, a caminhonete foi encontrada batida contra o portão de uma casa.

Segundo a polícia, um dos suspeitos estava morto dentro do carro e o outro tinha fugido.

A PM acredita que o homem perdeu o controle do carro por causa dos ferimentos a bala e bateu a caminhonete.

