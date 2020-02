Processo Seletivo para estágio remunerado no Fórum de São João do Ivaí

A direção do Fórum da comarca de São João do Ivaí divulgou edital de abertura de inscrições do processo seletivo para contratação imediata de estagiário. O processo também será válido para cadastro de reserva. A vaga é direcionada para estudantes de Direito, que estejam cursando do 3º ao 8º período.

O prazo para as inscrições começa no próximo domingo (09) e se estende até o dia 21 de fevereiro. Vale ressaltar que o interessado deve fazer a inscrição diretamente no site do Tribunal de Justiça do Paraná. Para saber mais, leia o edital, CLIQUE AQUI.

O cronograma com data e local de prova será divulgado direto no site também. Faça a sua inscrição, entre no site:

https://www.tjpr.jus.br/concursos/estagiario