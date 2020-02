Após trafegar em zigue-zague por Cruzmaltina e rodovia  homem é preso por embriaguez ao volante

A Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal prenderam ontem (6) no município de Cruzmaltina, um homem de 52 em por direção perigosa e embriaguez ao volante. Após dirigir pela Av. Padre Gualter Negrão no centro da cidade e pela rodovia PR 272 ele foi detido no distrito de João Vieira.

Segundo registro da PM, a equipe em deslocamento da cidade de Faxinal para o DPM de origem foi acionada pela Guarda Municipal de Cruzmaltina. O motorista de um Gol cinza estava dirigindo embriago em zigue e zague na cidade colocando em risco a vida de pedestres e causando perigo de dano e após ser abordado pelos guardas municipais fugiu em alta velocidade para a rodovia.

Após perseguição, o motorista foi abordado no distrito de João Vieira, e confirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Foi realizado o teste do etilômetro que aferiu 0,74 mg/L, sendo considerada a quantia de 0,68 mg/l, configurando o crime de trânsito.

Diante dos fatos o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal, e o veículo guinchado ao pátio do DPM de Borrazópolis, para as notificações e providências cabíveis aos fatos.