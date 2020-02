Acidente entre carros, caminhão e ambulância deixa quatro pessoas e um cachorro feridos

Equipes do Samu, Econorte, Corpo de Bombeiros e agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para atender dois acidentes na BR-369 Km 115, em Uraí. As colisões deixaram 4 pessoas feridas e um cachorro com fraturas.

A primeira colisão frontal, envolveu uma caminhoneta Hilux e um caminhão, deixando três feridos levemente. O cachorro, que estava na Hilux, sofreu fraturas e foi encaminhado pelos bombeiros à um médico veterinário.



Já o homem de 37 anos, que também estava Hilux, foi levado com múltiplas fraturas para um hospital de Londrina pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Alguns minutos depois do acidente, no mesmo local, outro caminhão perdeu o controle, colidiu contra um Ford Ecosport e uma das ambulâncias do Samu, que atendia a ocorrência. O último acidente deixou mais uma vítima com ferimentos leves.

As fotos são de Reginaldo Tinti.