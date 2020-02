Estudantes da rede estadual na região de Ivaiporã voltaram às aulas hoje

A manhã desta quarta-feira (5) foi marcada pela a volta às aula da rede estadual no Paraná. No Núcleo Regional de Educação de Ivaiporã (NRE), a movimentação nos corredores das 54 unidades escolares e nas 12 unidades Apaes a movimentação foi intensa. Neste ano a regional tem mais de 15 mil alunos matriculados.

No Colégio Estadual Barboza Ferraz em Ivaiporã, um dos maiores colégios da regional, os alunos foram recepcionados pela direção geral e professores no pátio coberto da escola.

Para o diretor do colégio Ivan Lopes Mendes o comparecimento no primeiro dia de aula foi excelente. “Agora estamos passando nas salas e estamos com quase 100% dos alunos presentes, o que é muito bom. Geralmente, em anos passados os primeiros dias de aula são com pouco comparecimento”.

Este ano a novidade no colégio é a conclusão das reformas que foi iniciada no início de 2019. “Tivemos muito transtorno com as reformas no ano passado. Mas valeu a pena, a escola está mais agradável e os alunos vão se sentir em um espaço mais aconchegante”.

A coordenadora de ensino do NRE, Sueli Pianca Stier lembrou que a semana começou com as atividades de Estudo e Planejamento, momento em que todos os servidores da educação se reuniram nas escolas para planejar as ações pedagógicas com foco na aprendizagem e no combate ao abandono escolar.



“Foi feito um levantamento antes, nas questões de estrutura, de merenda, material didático e todas as escolas foram preparadas esperando os alunos num ambiente agradável e limpo. A questão do transporte escolar também foi organizado, e até agora não foi registrado nenhum problema”, descreveu Sueli.

Multiano

Três escolas do campo nos distrito de Santa Barbara em Ivaiporã, Romeopólis no município de Arapuã e da Vila União em Rosário do Ivaí retornam as aulas somente amanhã (6).

As escolas estão com a mudança na forma de oferta seriada para turmas multiano, (estudantes da 6ª e 7ª séries foram juntadas em uma única turma, assim como os alunos da 8ª e 9ª series). “Diminui muito o número de alunos nessas escolas e optou-se pela forma multiano. Como é um trabalho diferenciado, os professores e diretores foram fazer uma formação em Campo Mourão, e eles retornam às aulas amanhã”, explicou Sueli.



Escola Bonita

Na regional, segundo Válber Vinícius França Clarismundo, chefe do NRE de Ivaiporã, a novidade para o inicio do ano letivo é o programa estadual Escola Bonita. “Todas as escolas vão receber verbas para deixar a escola mais bonita neste retorno de início do ano . Depende do porte da escola, então tem escolas que vão receber R$ 10 mil outras R$ 20 mil. A liberação dos recursos será na sexta-feira em solenidade aqui na regional às 9h30”.