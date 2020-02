Entregadores de aplicativo protestam contra taxas de entrega, em Londrina 

Entregadores do iFood, Uber Eats e Rappi protestaram contra taxas de entrega na tarde desta terça-feira (4), na avenida Higienópolis com a rua Bento Munhoz da Rocha Neto, em Londrina.

Fabiano Goulart começou a trabalhar com os aplicativos há um ano e seis meses e já realizava entregas antes dos aplicativos. De acordo com ele, até ano passado era possível conseguir até R$ 1.300 por semana, agora não está conseguindo nem R$ 50 por dia.

"Como aumentou o número de pessoas trabalhando com os aplicativos acabou dificultando muito o nosso trabalho. Nós queremos discutir essas taxas com os aplicativos. Ao longo do tempo foi variando o valor", afirmou.

O objetivo de Goulart assim como outros entregadores que protestam na cidade é conseguir diálogo com as empresas e discutir a taxa cobrada por quilometragem .No local do protesto, os entregadores apresentaram que o valor por quilômetro está em torno de R$ 0,80, mas que o ideal seria R$ 1,50/km. Além disso, informaram que a área de atuação dos aplicativos de Londrina foi ampliada para Cambé.

Segundo eles, esse aumento da área gerou dificuldade entre os trabalhadores, pois relataram que não conseguem cobrir todos os custos das viagens maiores.

(Com informações do Bonde)