Homem é preso ao tentar invadir delegacia com veículo, em Maringá

Um homem foi preso ao tentar invadir o prédio do plantão da Polícia Civil de Maringá, no norte do Paraná, com uma Fiorino na noite de segunda-feira (3).

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro subiu na calçada e bateu na porta do plantão. Em seguida, o motorista abriu a porta, acelerou novamente e foi parado por policiais militares.

No prédio são registrados Boletins de Ocorrência. O jovem, de 26 anos, foi atuado em flagrante por dano qualificado, resistência a prisão e tentativa de homicídio. A polícia não informou o motivo da tentativa de invasão.

(G1)