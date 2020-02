Briga entre irmãos em Lunardelli termina com um ferido com golpe de tijolo na cabeça

Uma discussão entre irmãos por pouco não acaba em tragédia na madrugada de ontem (4), na cidade de Lunardelli. O fato aconteceu na Rua Avenida Rui Barbosa. Um dos irmão foi ferido na cabeça com uma tijolada.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem precisou ser socorrido ao Hospital Municipal com um corte atrás da cabeça de aproximadamente 10 centímetros. Perguntado sobre a motivação a vítima não soube informar, apenas disse que não é a primeira lesão que sofre do irmão dele.



Após o corte saturado, a vítima foi liberada e levou os policiais até a casa onde reside os dois irmãos. O autor não negou a lesão causada, apenas disse que o irmão, não é inocente, e que teria começado a discussão.

Eles foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para a apresentação do flagrante e tomados os procedimentos cabíveis ao caso.