PM prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Faxinal

Policiais do Destacamento da Policial Militar (DPM) da cidade de Faxinal prenderam dois homens na tarde de terça-feira (04), por suspeita de tráfico de entorpecentes. A ação contou com apoio da Rotam e equipe do destacamento de Grandes Rios.

Após denúncias que dois indivíduos oriundos da cidade de Grandes Rios estariam deslocando para Faxinal com quantia significativa de maconha, patrulhamentos foram intensificados. Foi feito o monitoramento e a equipe de Faxinal encontrou os dois homens na Rua Dr. Leônidas Buy, na Vila Santa Helena próximo a uma residência suspeita de venda de entorpecentes.

Foi dado voz de abordagem, não acatada pelos suspeitos que empreenderam fuga, um sentido empresa Cocari, outro que tomou sentido a Rua 14 de dezembro sentido bairro caiu e acabou detido. O outro suspeito foi detido quando chegava no Conjunto Residencial Casa Vechia, na Rua Joaquim Loureiro de Melo.

Na ação foram apreendidos em posse dos suspeitos 145 gramas de maconha, na carteira deles foi localizado ainda dinheiro trocado, indicando venda já realizada de uma parte da droga, o tijolo de maconha também estava quebrado de forma não uniforme. Na casa do pai de um dos detidos na cidade de Grandes Rios os policiais encontraram ainda um simulacro de pistola.

Os materiais apreendidos e os suspeitos foram apresentados na 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.