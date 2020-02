Prefeitura de Ivaiporã retoma obra de construção da Praça França

A Prefeitura de Ivaiporã retomou a obra de construção da Praça França – após concluir a 1ª etapa que incluiu a réplica da Torre Eiffel com 32 metros de altura, árvores, 7 bancos e espaço que favorece a circulação de crianças, idosos, cadeirantes e grávidas.

O prefeito Miguel Amaral lembrou que os recursos destinados à execução da obra são oriundos do Governo Federal e liberados por meio do Ministério do Turismo.

Conforme o diretor do Departamento Municipal de Obras, Bruno Montoro, a 2ª e 3ª etapas consistem na revitalização do canteiro da Avenida Souza Naves, entre a Agência dos Correios e a Praça Manoel Teodoro da Rocha, com pavimentação em paver, bancos e vasos.

“No que se refere às árvores serão substituídas pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente, uma vez que as raízes estavam expostas e ocupavam parte do espaço destinado aos pedestres”, explicou Bruno Montoro.

A 2ª etapa da obra tem prazo para ser concluída no final de março. Em seguida, será executada a 3ª etapa. Após a conclusão de ambas as etapas a Praça França será inaugurada com apresentação de dança típica francesa – conforme confirmada pelo Consulado da França em Curitiba.