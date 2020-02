Lideranças de Mandaguari reivindicam obras para melhorar segurança e trafegabilidade na PR-444

No último dia 31 de janeiro aconteceu uma reunião na sede do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) em Maringá, com o objetivo de discutir as melhorias necessárias para melhorar a segurança para pedestres e motoristas e o acesso para asas empresas instaladas no trecho da PR-444 que passa por Mandaguari. O encontro contou com representantes do executivo, Legislativo e de empresários da cidade.

Naquela oportunidade foi agendada uma visita in loco dos engenheiros e técnicos do órgão estadual, o que aconteceu na tarde desta segunda-feira, 3 de fevereiro. Participaram da visita técnica ao trecho o prefeito Romualdo Batista, o assessor especial da casa Civil na região Edgar Silvestre, o “Deca”, o gerente de concessão do DER em Maringá, engenheiro João Luiz Goltz de Almeida, que estava acompanhado de dois técnicos do órgão, o vice-presidente da Câmara Municipal, João Jorge Marques e os empresários Fernando Lopes, Paulo Lopes, Francisco Barbosa Filho, Mário Figueiredo e João Figueiredo.

Depois de analisar a situação de três pontos críticos e que necessitam de obras urgentes, a comitiva se reuniu na sede da Cafeeira Boa Esperança para buscar o melhor caminho para que estas ações se tornem realidade.

PONTOS CRÍTICOS

O primeiro ponto crítico visitado foi o cruzamento que dá acesso à Estrada Alegre, uma das mais movimentadas do município, onde há anos os poderes constituídos e a população reivindicam a construção de uma trincheira, que estaria previsto no contrato de concessão da rodovia, mas que teria sido retirado. Muitos acidente já aconteceram e continuam acontecendo no local, mesmo depois da colocação de um redutor de velocidade.

O segundo está localizado na passagem da Estrada Vitorinha do Meio, onde indústrias estão se expandindo, havendo a necessidade da construção de uma rotatória e avenida marginal.



O terceiro ponto é a sequência da Estrada Spoladore que, além outras propriedades rurais, é também principal acesso à cafeeira, onde será necessário o alargamento do acostamento da pista e também a instalação de redutor de velocidade para proporcionar mais segurança.

PROVIDÊNCIAS

Diante do exposto aos técnicos do DER-PR, o prefeito de Mandaguari, Romualdo Batista, juntamente com o legislativo, representado pelo vereador João Jorge Marques, se prontificou a oficiar o órgão com os três pleitos observados também pelos empresários mandaguarienses.

“Vamos providenciar toda documentação necessária para cada caso e buscar apoio junto ao Governo do Estado para que possamos cobrar as providências necessárias para melhorar estes três pontos e dar mais segurança e condições para o crescimento de nossas empresas”, frisou o prefeito.