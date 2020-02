 Reunião discute últimos detalhes do retorno as aulas da rede municipal de Ivaiporã

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Roberto do Amaral (PSL) se reuniu na manhã desta terça-feira (4), com a secretária de educação Rose Sirço e a coordenadora de educação infantil Daiane Soares, para discutir os preparativos para o retorno das aulas que acontece amanhã. São aproximadamente 3 mil alunos de 10 escolas municipais e 11 CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil).

Conforme Rose Sirço já está tudo preparado para o retorno escolar. Durante o período de férias a frota do transporte escolar passou por revisão e está apta ao transporte dos alunos. “Retomamos as atividades amanhã com o transporte em circulação, tanta para a rede municipal como para estadual”. No período, também foram realizadas reformas nas escolas Bento Viana, Ignês de Souza Caetano, e no CMEI Santa Terezinha a reforma será finalizada esta semana.

Com relação a merenda escolar, a secretária relata que também está tudo preparado. “Nós iniciamos o ano com todas as atividades normais, materiais de expediente, e já estamos programando os uniformes. Todos os anos nós fazemos a entrega do Kit escolar, só precisamos ainda iniciar as aulas para fazer a medição dos uniformes”. O kit escolar écomposto de camiseta, bermuda, calça e jaqueta.

Rose Sirço está bastante animada com o ano letivo que se inicia. “Acreditamos que vamos fechar o ano com grandes conquistas, tivemos grandes vitórias no ano passado e pretendemos melhorar a qualidade que a gente já tem ainda mais”.

CMAE

A novidade neste ano será a inauguração do Centro Municipal de Atendimento Especializado (CMAE), que irá funcionar na Rua Ceará, nas proximidade do Parquinho Municipal Maria Alice Ando. O centro será inaugurado em abril.

Conforme Miguel Amaral, o objetivo do CMAE é eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

“Irá atender todas as crianças da rede municipal com necessidades especiais. O espaço contará com atendimento da educadora especial, serviço de fonoaudiologia e psicologia”. Os encaminhamentos para atendimento serão feitos pelas escolas da rede municipal.

Outra novidade é o atendimento em meio período no CMEI Bom Jesus. “Era a solicitação de algumas famílias que precisavam que as crianças ficassem em apenas um dos períodos no CMEI, não em período integral”, relata Rose