Prefeitura de Jardim Alegre executa obras de pavimentação no distrito de Barra Preta 

A Prefeitura de Jardim Alegre iniciou ontem (3), o serviço de terraplanagem para a construção de galerias pluviais e pavimentação com pedras poliédricas em ruas do Distrito de Barra Preta, no total serão executados 3.4 mil metros quadrados de pavimentação. Os recursos são investimentos próprios da Prefeitura no valor R$ 290 mil. Deste total, R$ 250 mil é referente a devolução feita do duodécimo pela Câmara de Vereadores para a Prefeitura no final de 2019.



O prefeito José Roberto Furlan agradece o apoio da Câmara de Vereadores para a execução da obra. “Quero agradecer e reconhecer o esforço dos vereadores por também economizar recursos públicos, com isso, estamos conseguindo dar mais conforto e qualidade de vida para a população da Barra Preta”, afirmou Furlan.



Conforme o vereador Rubens Castro, o Pinguinha, presidente da Câmara de Vereadores a pavimentação na Barra Preta era um sonho antigo da população. “Os moradores pediam essa obra de pavimentação há muito tempo. Os vereadores estão felizes em poder colaborar com os moradores, que em breve poderão transitar pela Barra Preta, sem poeira, sem barro, sem lama, faça chuva ou faça sol”.





Duodécimo

O duodécimo é um repasse mensal obrigatório do Executivo ao Legislativo, a fim de que a Câmara use os recursos para custeio, pagamento de salários e investimentos próprios.