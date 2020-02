Motorista que se envolveu em acidente com morte em Kaloré estava com mandado de prisão 

Um homem de 25 anos que está internado no Hospital da Providência em Apucarana, quando receber alta, deve ir direto para a cadeia. Ele estava com um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Cambé.

O suspeito se envolveu em um acidente com morte, na manhã do último domingo (2). Ele dirigia um carro e trafegava na Rodovia Domingos Massa, na região de Kaloré, quando teria perdido o controle da direção, saiu da pista e atingiu uma árvore.

A batida provocou a morte de um passageiro, Luiz Gustavo de Souza, 18 anos, que era morador da Fazenda Santa Rita em Kaloré.

No carro estavam também outras três pessoas, entra elas uma criança de quatro anos, que sofreu ferimentos considerados graves.

Conforme a Polícia Militar (PM), após a entrada dele no Hospital, uma equipe recebeu a informação de que ele estava com o mandado de prisão em aberto. "Ele passou o nome e uma data de nascimento diferente para a PM, que não batia com os registros do hospital. Após checagem, foi constado o mandado em aberto, pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela Justiça de Cambé. Uma viatura da PM, está no Hospital, aguardando ele receber alta," detalha o sargento Claudio Gonçalves.