Polícia Civil de Faxinal prende mulher que atirou no parceiro durante assalto

Uma jovem de 18 anos, suspeita de participar de um roubo foi presa na manhã desta terça-feira (4), em Londrina. A Polícia Civil de Faxinal, com o apoio da equipe do serviço reservado da PRE foram até a cidade e encontraram a moça no Bairro São Jorge.

Segundo o delegado Ricardo Mendes, a jovem participou de um crime que aconteceu em outubro do ano passo. Na época ela e um homem foram até uma fazenda em Faxinal e tentaram assaltar o local.

A dupla, conforme o delegado, agiu com violência contra a vítima, um idoso de 78 anos. O senhor reagiu ao assalto e a mulher atirou quatros vezes. Um dos tiros atingiu o próprio parceiro dela.

Para fugir ela ainda tentou render um motorista, mas o casal acabou fugindo em uma moto.

A jovem envolvida no crime, foi levada para a delegacia de Faxinal.