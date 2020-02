Desaparecimento de adolescente ainda é mistério em São Pedro do Ivaí

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Conselho Tutelar, bem como familiares e populares, continuam as buscas pelo adolescente Luiz Henrique, de 14 anos, que desapareceu no último domingo (02), sendo visto pela última vez na casa da família, no Conjunto Vitória Régia, em São Pedro do Ivaí.

As buscas se concentram na região do rio Cambará, onde foram encontrados pertences do jovem, que é portador de deficiência mental. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou a realizar mergulho no rio, com a hipótese de que o menor teria se afogado, mas sem êxito.

A procura continua nesta terça-feira (04). Familiares estão desesperados com a falta de informações.





* Informações Cana HP/São João do Ivaí