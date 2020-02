Homem diz que “demônio” o levou a quebrar carro de pastor, em São João do Ivaí

Um homem foi preso na tarde de ontem (3) em São João do Ivaí, após quebrar o carro de um pastor na rua Amintas de Barros. Bastante alterado, ele xingava o pastor e gritava que tinha o "demônio em seu corpo e que queria ir preso".

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem quebrou uma garrafa de pinga no veículo fusca estacionado em frente à residência, na sequência pegou um caibro de madeira e desferiu mais dois golpes.

Quando era encaminhado para o Destacamento da Polícia Militar, o detido também quebrou a parte interna do camburão da viatura danificando o sistema elétrico do limpador traseiro, bem como o desembaçador do vidro e rompeu o tubo de água do limpador.

Devido a esses atos foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de são João do Ivaí para providências cabíveis.